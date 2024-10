Reggio Calabria al Granillo per la lotta contro la Poliomielite

Reggio Calabria scende in campo per la lotta contro la Poliomielite. “End Polio Now” il nome dell’evento finalizzato alla raccolta fondi per finanziare l’eradicazione totale a livello universale del virus.

Il Rotary Club di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, organizza un torneo triangolare di calcio a scopo benefico presso lo stadio comunale “Oreste Granillo” di Reggio Calabria.

L’Europa torna a rischio poliomielite, a sostenerlo è il Commissario europeo per la salute durante un workshop europeo sulla vaccinazione: “La grande Europa è diventata polio free nel 2002 – ha dichiarato – . Questo status ora è a rischio, a causa della bassa immunità della popolazione e delle lacune di immunizzazione, anche nei paesi Ue”.

Ogni anno nel mondo le vaccinazioni evitano una cifra stimata in 2,5 milioni di morti.

Contribuisci anche tu alla causa. L’appuntamento con il progetto mondiale promosso dal Rotary International è per lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 10:00. Il prezzo del biglietto sarà di € 3,00.