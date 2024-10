Reggio, al via la 2ᵃ giornata di gare del Progetto Giovani Calabria

É iniziata la grande giornata di basket giovanile in Calabria.

La mattina a Reggio Calabria – La seconda giornata di gare del Progetto Giovani Calabria sotto gli occhi attenti del Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria, Paolo Surace e del Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì ha registrato la vittoria della Green Conferences, allenata da Armando Russo contro i Red dei Coach Di Martino e Scerbo.

Inizio flash per la “Green”, rappresentativa che raggruppa tutti i tesserati nati nel 2005 di Reggio Città che allunga alla grande contro i rossi in arrivo da Catanzaro,Crotone e Lamezia.

Nella seconda parte di gara, dopo l’ottima parentesi legata al tre contro tre, vinta dagli atleti della Red Conference, registriamo la reazione degli ospiti: il finale è tutto per i locali termina 92 a 58.

Secondo successo consecutivo per la selezione di Reggio Città che vola in testa alla classifica della kèrmesse “Progetto Giovani Calabria” bloccando l’ottimo avvio della Red Conference, team che aveva vinto all’esordio contro i Blue di Cosenza.

Nel pomeriggio, la giornata del Progetto Giovani si trasferirà proprio a Cosenza per la sfida tra la “Blue Conference” e la “Yellow Conference” ovvero tra i nati del 2005 di Cosenza contro i rappresentanti della provincia reggina uniti a Vibo Valentia.

Basket Femminile – La mattina del basket di Calabria è iniziata anche per il basket in rosa per il Raduno delle giovanissime in preparazione al Trofeo delle Regioni sotto la guida del Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi.