Reggio, Alex Gallo e Negr Art in mostra al Palazzo della Cultura

Tornano in mostra Alex Gallo e Negr Art (Eleonora M. Barbaro), a distanza di un anno dalla prima edizione, con la doppia personale di pittura, fotografia, grafica e poesia “ELEMENTS”.

La rassegna assume in questa occasione una connotazione tristemente attuale: sottotitolo scelto dagli artisti è “LA TERRA TREMA”. Un’occasione per riflettere sulla bellezza e sulla sofferenza del Pianeta e quindi la nostra, un’occasione per lasciarsi ancora stupire dalle sue meraviglie.

Esporranno alcune loro opere a tema gli artisti Tonino Gaudioso, Nicoletta Marra e Antonino Scaramozzino. Partecipa con un racconto sui quattro elementi lo scrittore Marco Smiraglio.

La mostra sarà inaugurata dall’Assessore Filippo Quartuccio e presentata dalla Dott.ssa Cinzia A. Messina il 13 settembre 2017 alle ore 18 presso il Palazzo della Cultura “P. Crupi” a Reggio Calabria. Sarà visitabile fino al 21 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 19:30, tutti i giorni eccetto il lunedì.