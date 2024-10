Reggio – Avvio lavori di regimentazione delle acque, Falcomatà: ‘Basta allagamenti in città’ – VIDEO

“Vi ricordate le scene del Campo da rugby allagato e delle cooperative rosa di San Cristoforo sott’acqua? Tra poco saranno un lontano ricordo grazie all’avvio, oggi, dei lavori di regimentazione delle acque in tutta la zona di Vallone Croce, San Cristoforo, Vico Chiantella, Via Carrubara e Via Eremo Condera”.

Il primo cittadino di Reggio Calabria commenta l’inizio dei nuovi lavori attraverso un video sulla sua pagina FB.

“Un investimento di quasi un milione di euro grazie ai patti per il sud, che i cittadini attendevano da sempre e che risolverà in modo definitivo un problema enorme per lo sviluppo di questa zona della città. Ringrazio l’assessore Muraca, il consigliere Brunetti e l’ufficio tecnico per il lavoro svolto, Cecè Cuzzola in particolare; ringrazio i cittadini per la pazienza. Si può e si deve fare di più, noi continuiamo a lavorare”.