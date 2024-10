A Reggio aperte le audizioni per “Filiera della danza”

La coordinatrice del progetto regionale “LA FILIERA DELLA DANZA” Gabriella Cutrupi comunica che sono aperte le audizioni per la selezione dei partecipanti al progetto nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 35 anni.

Tali audizioni avranno luogo:

GIOVEDI’ 3 AGOSTO a REGGIO CALABRIA presso il “CENTRO STUDIO DANZA”, sito in via Sbarre Centrali, 536, seguendo il seguente calendario:

ore 9,30 REGISTRAZIONE

ore 10,00-11,30 TAI CHI

ore 11,30-13,00 HIP HOP

ore 14,30- 16,00 FLAMENCO

16,00- 17,30 TEATRODANZA

Di seguito i docenti che si alterneranno nelle giornate di laboratorio :

GIOVANNI BATTISTA GANGEMI (Teatrodanza e danza contemporanea) , SERGIO FRANGIPANE (Hip hop) , MARCELLA IACOPINO (flamenco), SILVIA CAPRÌ (modern), CHIARA POLITO (laboratorio coreografico) , MARIACATERINA GATTUSO (Tai chi), DANIELA SESTITO (Yoga).

L’obiettivo principale è quello di diffondere l’amore della danza e lo spirito di integrazione e collaborazione che da esso discende. Dal punto di vista formativo, il progetto mira a incrementare le competenze artistiche e relazionali tra i partecipanti, attraverso azioni di integrazione tra talenti senior e talenti junior, tra ballerini e soggetti affetti da deficit motori o cognitivi, tra residenti nella città di Reggio Calabria e giovani residenti nel comune periferico di Palizzi e Cinquefrondi.

Dal punto di vista psicologico l’obiettivo è quello di sviluppare le capacità espressive, corporeo – motorie e una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e l’autostima.