Reggio, apre “Emporio La Cascina” un locale per riscoprire il sapore della tradizione – FOTO

Nella centralissima via Vittorio Veneto di Reggio Calabria arriva una gustosa novità. Si tratta de “Emporio La Cascina”, un’azienda famosa in tutta Italia che si occupa di riportare nelle case degli italiani il sapore della tradizione. Specialisti del sud, ed anche della Calabria, i prodotti de La Cascina sono divenuti famosi per l’attenta selezione delle materia prime utilizzate e per la riproduzione fedele di ricette andate, quasi, perdute.

Dai tradizionali panettoni, passando per torroni, praline, creme spalmabili e fichi secchi le bontà che è possibile trovare presso il nuovo store reggino sono veramente infinite. Sarà per questo che l’inaugurazione di ieri, domenica 24 novembre, è stata un gran successo nonostante il maltempo.

L’allerta meteo non ha fermato i cittadini che, da ogni angolo della città, hanno fatto un salto da “Emporio La Cascina” per riscoprire quei sapori di cui si ha nostalgia proprio in questo periodo che precede il Natale.

L’arrivo di “Emporio La Cascina” in centro a Reggio Calabria è stata un piacevole novità accolta in modo veramente positivo, in particolar modo dai più golosi.

La lavorazione del bergamotto calabrese da oltre un secolo è per noi un patrimonio da salvaguardare, con i nostri prodotti lo facciamo scoprire a chi di questi sapori ha fatto un pezzo di casa, di famiglia.

PRODOTTI

Tra i tanti prodotti che è possibile trovare presso il nuovo negozio di via Veneto vi sono panettoni di diversi gusti (tradizionale, cioccolato, nocciola, pistacchio, bergamotto, cedro) e ancora creme spalmabili (alla nocciola, al pistacchio, al bergamotto, al cedro ed al mandarino). Da non dimenticare assolutamente sono i fichi secchi ricoperti di cioccolato bianco aromatizzato al bergamotto, fichi secchi ricoperti di cioccolato nero e berganacatole.

Le sorprese però non finiscono qui perchè finalmente, nel centro storico di Reggio Calabria, potrete trovare anche la gustosa marmellata di bergamotto, il miele aromatizzato al bergamotto, i bergamaretti e ancora cantuccini aromatizzati al bergamotto, liquore, crema e cioccolata bianca al bergamotto e cioccolata fondente aromatizzata al peperoncino e alla liquirizia.

Nell’elegante negozio che, da poco, ha aperto le sue porte ai reggini non c’è solamente spazio per il dolce. Un occhio di riguardo è riservato anche agli amanti del salato. Presso l’Emporio La Cascina è infatti possibile acquistare conserve sott’olio (pomodori secchi, melanzane, funghi, olive nere, bomba piccante) e ancora bergamaionese,

sugo alla corte d’assisi (condimento tipico per la pasta della costa jonica), pecorino, salame di suino nero e ‘nduja,

Quelli sopra elencati sono tutti prodotti unici, che è veramente difficile reperire a meno che non si conosca qualcuno che, con amore, pazienza e dedizione, li prepari in casa. Non si tratta di prodotti industriali facilmente reperibili sul mercato. Attraverso la sua proposta culinaria l’Emporio La Cascina vuole promuovere il ‘vero’ sapore della tradizione del Meridione.

E quale regalo migliore per questo Natale se non un prodotto così buono che possiede talmente tanta storia come quella calabrese? Dona agli amici, ai parenti, alle persone che ami un cesto regalo o una confezione natalizia. Da Emporio La Cascina dovrai solamente scegliere ciò che più renderà felici le persone a te vicine.