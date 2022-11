Reggio, nuovi arredi urbani sul Corso Garibaldi

Sono state completate in queste ore le operazioni per il posizionamento della prima tranche dei nuovi arredi sul Corso Garibaldi, strada principale della Città di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota l'Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Albanese ed il delegato al Decoro e agli arredi urbani Massimiliano Merenda che hanno seguito l'iter amministrativo e poi il posizionamento fisico degli arredi.

Complessivamente ad oggi sono state posizionate 96 sedute di forma cubica in pietra di Lazzaro, materiale tipico che, come da progetto originale, risulta in linea con la pavimentazione già realizzata in precedenza.

La seconda tranche sarà ultimata nelle prossime settimane dopo il passaggio della processione per il rientro del quadro della Madonna della Consolazione, santa Patrona della Città, verso la Basilica dell'Eremo. In totale il progetto prevede il posizionamento di 277 sedute in pietra di Lazzaro, tra il Corso Garibaldi e le piazze adiacenti.