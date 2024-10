Reggio, sbloccate le assunzioni dopo 20 anni. Numeri e figure richieste

Dall’immobilismo durato venti lunghi anni alla presa di coscienza che la politica può e deve creare nuovi posti di lavoro. Non uno, due o tre. Ma centinaia e centinaia attraverso nuove assunzioni e possibili opportunità di lavoro in modo che i giovani reggini possano guardare al proprio futuro con maggiore fiducia ed entusiasmo.

La buona notizia è rappresentata da un solo numero, 155. Centocinquantacinque persone saranno infatti assunte nel prossimo triennio 2019/20121 dai due enti principali della nostra città, il Comune e la Città Metropolitana. Vogliamo riepilogare, attraverso questo articolo, quanto detto durante la conferenza stampa tenutasi ieri mattina all’interno di Palazzo S.Giorgio in merito al nuovo piano di assunzioni o meglio detto tecnicamente ‘Piano dei fabbisogni di personale‘.

COMUNE E CITTA’ METROPOLITANA A SECCO

Negli ultimi anni, precisamente dal 2011 al 2017, si è passati da 1063 dipendenti a 854, dai al 31 dicembre 2017. E’ evidente quindi come un calo del numero del personale dell’ente possa riflettere e possa ripercuotersi nel conseguente calo delle prestazioni dello stesso Comune. Il Comune ha infatti 4,8 dipendenti per ogni mille cittadini residenti. Se confrontiamo il dato con le città di Modena, Parma e Reggio Emilia è facile comprendere le conseguenze negative. Parma ha 6,4 dipendenti, Reggio Emilia 7,9 dipendenti e Modena 8,4 dipendenti per ogni mille abitanti.

Anche alla Città Metropolitana nel corso degli ultimi anni si è registrato un calo drastico di dipendenti fino ad arrivare e scendere a quota 600.

NUOVE FIGURE

Vigili urbani, messi notificatori, funzionari e collaboratori amministrativi ed informatici, architetti, geometri, project manager. E ancora ausiliari interni istruttori tenicici ed elettrotecnici e contabili, istruttori socio educativie dirigenti amministrativi.

E IN CASO DI DISSESTO?

In questi quattro anni abbiamo rispettato così tanto i vincoli di risparmio di spesa che anche in caso di dichiarazione di dissesto non sarebbero inficiate le assunzioni da parte del Comune. Non ci sarà alcun problema dunque in caso di dissesto – dichiara il sindaco Giuseppe Falcomatà – L’eventuale dichiarazione di dissesto non va ad inficiare la spesa sul personale già stabilita nei piani di fabbisogno.

NUMERI E ASSUNZIONI

Arriveranno altri 10 nuovi agenti di polizia municipale, 1 ausiliario interno, 1 messo notificatore, 2 collaboratori amministrativi ed informatici, 6 istruttori amministrativi, 2 istruttori tecnico elettrotecnici, 5 istruttori tecnico geometra, 2 istruttori direttivo amministrativo, 2 istruttori direttivo contabile, 3 istruttori direttivo socio-educativo, 2 istruttori direttivo tecnico, 1 specialista area vigilanza, 2 dirigenti (1 amministrativo-contabile, 1 comandante) per un totale complessivo di 39 assunzioni.

Sono previsti altri 16 comandi nella deliberazione GC 21/2019 in cui rientrano le categorie giuridiche B3, C e D1 i cui profili professionali richiesti sono 3 collaboratori amministrativi/informatici, 3 istruttori amministrativi, 3 istruttori contabili, 3 istruttori tecnici geometri, 2 istruttori direttivi amministrativi, 1 istruttore direttivo contabile, 1 istruttore direttivo tecnico.

Nel 2019 alla Città Metropolitana inoltre sono previste 32 assunzioni, nel 2020 35 e nel 2021 26.

Nello specifico 10 unità per la categoria B1 nell’ambito della procedura ‘Scorrimento graduatoria vittime del dovere (2016)’, 26 unità per la categoria C e 35 unità per la categoria D nell’ambito del concorso 2020/2021, 2 unità per la categoria A, 5 unità per la categoria C, 7 unità per la categoria D nell’ambito delle ‘Progressioni di carriera riservate al personale interno, 2 unità per il 2018 più 2 unità per il 2019 nell’ambito della stabilizzazione LSU, ed infine 2 unità per il 2018 e 8 unità per il 2019 nell’ambito della mobilità.