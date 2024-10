Reggio, Atam cerca nuovi conducenti: online il bando di concorso

Pubblicato l'avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di n.30 'Operatori d'esercizio' CCNL autoferrotranvieri

Sul sito del Comune di Reggio Calabria è stato pubblicato l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di n.30 ‘Operatori d’esercizio’ CCNL autoferrotranvieri.

“È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di Operatori d’esercizio par. 140, CCNL Autoferrotranvieri, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

L’Operatore d’esercizio è un lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolge mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone e le connesse attività accessorie, come riportato dalla declaratoria del CCNL Autoferrotranvieri:

“Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida dei mezzi aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.”

TERMINI

Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2019, compilando l’apposito modulo on-line accessibile dal sito internet www.atam-rc.it.

