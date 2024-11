Reggio, attenzione della Metrocity alla manutenzione delle fiumare Mesima e Metramo

Il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha effettuato un sopralluogo sulla Piana di Gioia Tauro, insieme al settore tecnico degli uffici metropolitani, per esaminare le condizioni delle fiumare a rischio. Il sopralluogo è stato organizzato a causa delle problematiche legate alla vegetazione che infoltisce i corsi d’acqua dei fiumi Mesima e Metramo.

Negli anni, i Comuni interessati dai corsi d’acqua hanno inoltrato diverse segnalazioni alla Città Metropolitana, che si è assunta l’onere di supportare il territorio per il dissesto idrogeologico e il controllo delle fiumare. Le richieste dei Comuni, spesso inevase dalla Regione Calabria, evidenziano le difficoltà legate alla scarsità di risorse per la pulizia delle fiumare, che dovrebbe essere compito dei Comuni secondo la legge.

“Agire per tempo per scongiurare disastri ed eventi che ormai sono all’ordine del giorno è il nostro compito e responsabilità per tutti i cittadini delle popolazioni coinvolte, a tal proposito importante confronto è venuto fuori con i sindaci e amministratori coinvolti nei sopralluoghi effettuati”, ha dichiarato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace .

Versace ha aggiunto che sarà importante coinvolgere anche il Consorzio di bonifica unico. Recentemente, la Città Metropolitana ha stipulato una convenzione con il Consorzio per attuare iniziative di prevenzione, contando sulle competenze accumulate dai precedenti consorzi.

“Il sopralluogo ha in effetti messo in evidenza uno stato precario dell’hinterland vegetativo. L’attenzione deve essere costante e senza mai abbassare la guardia, soprattutto alla luce dell’odierna mutazione climatica che sempre più spesso ci mette alla prova con piogge torrenziali e seguenti esondazioni che, oltre a mettere in pericolo la vita della popolazione cittadina e di quella animale, crea innumerevoli danni alle attività imprenditoriali del luogo, così come purtroppo è già successo in altre importanti realtà del nord Italia”, ha concluso Versace.