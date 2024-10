Elezioni Comunali, Reggio Attiva: ‘Non sosterremo candidato non all’altezza della situazione’

“Siamo uomini del centrodestra” dichiaravano orgogliosi in sede di presentazione del movimento poco più di un mese fa. Proprio questa mattina il post, che vi riportiamo integralmente, apparso sulla pagina FB di Reggio Attiva con cui si lamenta il ritardo della Lega, nell’ufficializzare il candidato sindaco alle prossime elezioni comunali.

“Siamo al 27 luglio, ed ancora assistiamo al balletto sul nome di questo fantomatico candidato sindaco del cdx. La lega, partito preposto alla scelta di questo nome, continua a tergiversare e scrive, tramite un comunicato, secondo noi di REggio ATTIVA, inopportuno e molto arrogante che, il nome del candidato lo farà Salvini, lui e solo lui. Infischiandosene, non tanto degli altri partiti, saranno pure problemi loro, non tanto dei loro “dirigenti locali” che così hanno certificato di non avere voce in capitolo ma, cosa molto più grave, della volontà dei Reggini. Noi di REggio ATTIVA, prendiamo atto delle ultime novità ed ancora una volta confermiamo che saremo fedeli sostenitori del candidato di cdx ma, come sempre abbiamo detto, non sosterremo mai un candidato che non riterremo all’altezza della situazione e che non sia il candidato di tutti i partiti, specie se sarà espressione di un solo uomo che, con Reggio Calabria non ci azzecca proprio nulla”.