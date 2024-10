Reggio Attiva si presenta: ‘Siamo uomini del centrodestra. Alla città servono competenze’ – FOTO

“Reggio Attiva nasce da un gruppo di amici con una cinquantina di soci fondatori. Ciascuno di noi ha vissuto, ognuno per le proprie competenze, lo sfascio della città degli ultimi anni e adesso vogliamo metterci la faccia”.

E’ stato presentato nel pomeriggio di ieri, presso lido Kalamare, la nuova associazione politico-culturale “Reggio Attiva”. Come gli stessi organizzatori affermano il movimento ‘darà il proprio contributo a livello programmatico più che politico’.

Più che chiara ed evidente la corrente alla quale si identifica Reggio Attiva, ovvero quella del centrodestra.

“Il nostro programma non sarà il ‘libro delle favole’ – spiega il coordinatore Peppe Sergi – Partiremo dalle cose basilari come il problema assurdo della spazzatura, buche delle strade ed acqua per poi immaginare una città del futuro. Partiremo dalle competenze. Abbiamo coinvolto il mondo di Confindustria Giovani che ci illustrerà le problematiche dei giovani legate al lavoro, abbiamo coinvolto il Garante Antonio Marziale che si occuperà del terzo settore e dell’infanzia e ci siamo confrontati anche con l’Università per il problema dei rifiuti”.

Nella nota stampa di presentazione leggiamo “questa associazione è composta da chi ama Reggio Calabria in modo viscerale, e che, senza il pregiudizio di appartenenza partitica, ha deciso di impegnarsi per il ritorno in riva allo Stretto di una politica seria e competente finalizzata unicamente al raggiungimento del benessere della nostra comunità. Pensiamo che nel nostro territorio ci sia ancora un pezzo di Reggio che non si senta più rappresentata politicamente, ma che ha voglia, comunque, di partecipare attivamente alla vita della Città. C’è una Reggio che chiede serietà a cui vogliamo provare a dar voce”.

“Un Garante istituzionalmente non fa politica – afferma Marziale – Un Garante però è una risorsa del territorio e laddove viene chiamato a dare suggerimenti e impulso a tutto ciò che riguarda le politiche minorili lo fa e lo fa con chiunque. Però nei mesi scorsi Peppe Sergi mi ha chiesto di stare vicino per la creazione di una piattaforma programmatica. Gli ho detto subito si ringraziandolo perchè per i bambini calabresi le cose vanno male e sono spesso uno slogan improprio e rimangono spesso criptati come uno slogan quando si tratta di fare le cose in modo concreto. Reggio ha un nemico che è la disaffezione alla città del cittadino. Bisogna essere innanzitutto innamorati della città”.

Presente all’incontro anche il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“Siamo già in piena campagna elettorale. Festeggiamo oggi un nuovo soggetto politico che ha all’interno qualità straordinarie. So quanti sforzi avete dovuto compiere per la creazione di un nuovo contenitore politico. E’ bene precisare come Reggio Attiva non è un altro simbolo che si aggiunge in una coalizione di centrodestra che fortunatamente si allarga sempre più ma è un contenitore che dovrà apportare un grandissimo contributo per l’organizzazione del programma che a breve verrà presentato. Il centrodestra è assolutamente unito e l’impianto già proposto alla Regione si riproporrà al Comune ancora più forte. Noi vinceremo l’elezioni e non c’è alcun dubbio”.