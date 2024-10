Reggio, atto vandalico Fondazione Falcomatà: la solidarietà di Castore

La Castore Servizi Pubblici Locali S.r.l., società in house del Comune di Reggio Calabria, in tutte le sue componenti aziendali, sente il dovere civico di comunicare alla Fondazione Italo Falcomatà, rendendone partecipe la cittadinanza, sentimenti di vicinanza e di profonda amarezza per l’evento delittuoso occorso nelle scorse ore e che ha comportato gravi ed irreparabili danni alla sede della Fondazione presso la quale erano custoditi oggetti della memoria di inestimabile valore.La natura stessa della propria missione, che pone la Castore tra i principali attori nelle politiche di miglioramento della qualità della vita di Reggio Calabria, offrendo servizi di manutenzione e ripristino dei beni comuni, rende doverosa la stigmatizzazione di questo atto vandalico e ignobile compiuto da parte di ignoti che si spera vengano presto individuati e perseguiti dalle autorità competenti.

La comunità cittadina di Reggio Calabria, in larga prevalenza onesta e operosa, non merita di essere umiliata e colpita al cuore ed è per questo che la Castore, in quanto entità proattiva al servizio della città, sente di comunicare solidarietà ai familiari del compianto Sindaco della primavera reggina ed alla Fondazione Italo Falcomatà, augurando che possa al più presto riprendersi da questo duro colpo e ripartire con ancora maggior vigore nella prosecuzione del proprio percorso a beneficio della collettività di cui tutti ci onoriamo far parte.