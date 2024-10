Reggio, automobile in fiamme nel centro città – FOTO

Automobilista salvo per miracolo. Avvertito dai passanti ha lasciato immediatamente la propria autovettura

Paura in centro città a Reggio Calabria.

Precisamente in via Palamolla (angolo via Aschenez) un auto ha preso fuoco pochi minuti fa. Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista, a bordo dell’autovettura, è stato avvertito dai passanti che hanno allarmato la presenza delle fiamme all’interno della macchina.

Abbandonato immediatamente il veicolo, il proprietario avrebbe provato a spegnere le fiamme senza successo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco per sedare la coltre di fumo nero che ha spaventato i residenti.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’intera zona.

Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.