Reggio, automobilisti ancora ‘condannati’ a lunghe code

Tempi duri per gli automobilisti reggini.

Un nuovo cantiere interesserà infatti il raccordo autostradale di Reggio Calabria occupando entrambe le corsie in direzione Taranto.

L’ordinanza, trasmessa dall’Anas a Palazzo San Giorgio e a tutte le istituzioni interessate, informa che il raccordo sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento degli impianti elettrici su tutti gli svincoli del Raccordo autostradale e della Galleria Spirito Santo, a partire appunto dal Km 0+000 (Svincolo Via Lia) in direzione Taranto.

Pertanto, per motivi di sicurezza del personale adibito all’esecuzione dei lavori e quindi dell’utenza stradale, è necessaria l’emanazione di una apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare a partire dalle 22:00 di domenica 8 dicembre, fino alle 6:00 dell’11 dicembre.

La segnaletica in questione dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall’impresa (l’Ati Pagano&Ascolillo Spa – Eurowork srl) che resta l’unica responsabile in sede penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, sollevando così Anas da qualsiasi grana giudiziaria.