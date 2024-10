Reggio, Azzarà Mobili inaugura il nuovo showroom

150 anni di attività, non sono certo un traguardo semplice da raggiungere. Azzarà Mobili è una delle poche imprese di Reggio Calabria a poter vantare un simile ‘record’. L’attività di famiglia ha infatti raggiunto la sua sesta generazione divenendo, a tutti gli effetti, un punto di riferimento.

Per celebrare questa speciale occasione, lo showroom di Corso Garibaldi si è rifatto il look! Ambienti più ampi, nuovi arredamenti ed anche un nuovo piano (quello inferiore) per mostrare, in maniera ancor più completa, l’attenta selezione attuata nelle scelte di design dagli imprenditori reggini.

“Il nuovo showroom Veneta Cucina sarà una vera e propria rivoluzione anche per la lettura dei modelli esposti. Vi saranno numerose versioni di cucine soggiorno e zona living e tutte le novità di mercato”.

Tutti i mobili proposti da Azzarà, nel tempo, hanno superato un’attenta selezione in base alle caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni impiegate per la loro produzione, in modo da offrirvi sempre un giusto equilibrio tra qualità e prezzo.

“Non è un caso se abbiamo scelto il 150° anniversario per l’inaugurazione del nuovo showroom – racconta Primo Azzarà. Questo nuovo spazio espositivo è un dono che abbiamo voluto fare ai nostri fedeli clienti e a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per dare vita, insieme, alla loro casa. La città ci ha accompagnato in tutto il nostro percorso di crescita e, per questo motivo, vogliamo invitare i reggini per ringraziarli della fiducia che hanno riposto in noi”.

QUANDO

L’appuntamento per l’inaugurazione del nuovo showroom Veneta Cucina è per sabato 11 gennaio alle ore 18:00. All’evento sarà presente anche il maestro pasticciere Sal De Riso. Lo chef, ormai famoso a livello nazionale, presenzierà all’inaugurazione mettendo in mostra le sue doti attraverso uno show cooking.

INFO

c.so Garibaldi 553/565

tel. 0965892979

info@azzaramobili.it

www.azzaramobili.it