Reggio, un B&B cittadino conquista il ‘Travellers’ Choice’ di Tripadvisor

A Reggio Calabria grande sorpresa per l’assegnazione del riconoscimento Tripadvisor “Travellers’ Choice” alla Guest House B&B Via Marina, atipico Bed and Breakfast situato nel cuore del centro città, direttamente sul lungomare più panoramico d’Italia.

Il riconoscimento viene attribuito alle strutture che ricevono con costanza ottime recensioni da parte degli utenti. Circa il 10% delle strutture presenti su Tripadvisor hanno l’onore di ricevere questo prestigioso premio.

Il Travellers’ Choice viene assegnato alle strutture alberghiere, ristorative e alle attrazioni turistiche che dimostrano il costante raggiungimento di risultati eccellenti nel settore dell’ospitalità.

Per la Guest House Via Marina questo premio segue al Traveller Review Award con punteggio 9,9/10 di Booking.com , il Certicato di Eccellenza di BedandBreakfast.it con 9,8/10 e tanti altri premi e riconoscimenti.

La scelta di creare camere che siano in effetti monolocali totalmente autonomi e indipendenti, tutti dotati di angolo cottura e ingresso proprio, sembra essere una scelta vincente soprattutto con l’avvento del Covid 19 visto che non esistono aree condivise fra gli ospiti.

Le camere con dotazione full optional, dai grandi televisori FullHD, alla climatizzazione, insonorizzazione, internet con fibra e tutti i comfort possibili, oltre che una meticolosa cura dell’igiene della camera, hanno reso questo piccolo Bed and Breakfast un altro ottimo motivo per visitare la città di Reggio Calabria, il lungomare, il museo che ospita i famosi Bronzi di Riace ed il Corso Garibaldi, entrambi a 300mt dalla porta della ormai pluripremiata Guest House Via Marina (CLICCA QUI).