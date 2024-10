Emergenza rifiuti, Reggio Bene Comune: ‘Falcomatà flemmatico. Serve una trasformazione’

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Reggio Bene Comune dal titolo “Emergenza rifiuti: da ‘problema’ ad opportunità economica”. Di seguito il testo integrale.

“Si è svolta a piazza Italia una manifestazione di protesta per denunciare il fallimento del “porta a porta”. Centinaia di cittadini esasperati sono accorsi ad urlare la propria rabbia rispetto ad una situazione a dir poco “apocalittica” che riguarda ormai tutta la città ed, in particolare, le aree periferiche divenute delle vere e proprie discariche.

Ad oggi, salendo verso Gambarie, ( in una stagione turisticamente importante ) Pietrastorta, Terreti, Santa Domenica, Straorino ed Ortì stesso sono sommersi da tonnellate di rifiuti ed il mancato ritiro ormai ( in alcuni casi) supera i due mesi. Lo scenario è ad un livello tale di degrado che è quasi impossibile cercare scusanti.

L’assenza di programmazione e controllo del Settore Ambiente è tale che ormai navighiamo a pieno regime nello stato continuo di “emergenza”. Ad una palese incapacità amministrativa di gestire il problema si aggiunge un livello di barbarie mai registrato a questi livelli; sono migliaia ( senza esagerazione) i cittadini che ignobilmente degradano la città scaricando rifiuti in ogni dove.

L’evocazione dell’esercito, da parte di molti, è il sintomo della gravità del fenomeno che è articolato e radicato e non trova alcuna giustificazione. Nondimeno riteniamo che ai problemi si debba rispondere con scelte radicali che diano segni di immediato cambiamento; pena la perdita di fiducia da parte di quella città che non vuole soccombere e resiste.

Non possiamo condividere il fatto di aggiungere degrado al degrado con striscioni come “Reggio Merdopolitana” perchè la città siamo noi e non possiamo esimerci dall’assumercene le responsabilità.

Reggio Bene Comune ritiene necessario un intervento di carattere strutturale nella riorganizzazione di tutto il servizio (ad oggi ancora in deroga ad Avr). Il “pre-dissesto”, che obbliga il Comune ad elevare al massimo Tari, Servizio Idrico Integrato ecc. si traduce in un prezzo salatissimo ed insostenibile per la città. Questa è la più grande ed eclatante delle ingiustizie subite dai cittadini: pagare i debiti ed il disastro amministrativo-finanziario prodotto da altri.

I responsabili del “sacco di Reggio” dovrebbero rispondere della loro mala-gestione ( come previsto, in caso di dissesto, dalla Corte dei Conti) ma, nei fatti, è la città ad essere indegnamente penalizzata e la mancata dichiarazione del “dissesto” protrae questa agonia. L’inchiesta “mala-gestio“, per l’appunto, ha fatto emergere le forti contaminazioni ndranghetiste tra gestione pubblica ed interessi privati criminali; prassi posta in essere ad arte e con scienza durante la fase del “Modello Reggio”.

Per quali motivi dobbiamo pagare lo scempio criminale di altri?

Senza giustizia rispetto a questo “debito ingiusto” è inutile chiedere collaborazione alcuna ai cittadini.

Niente controlli sulla regolarità del servizio, “quasi niente” controlli sui “lordazzi” che ogni giorno lasciano tonnellate di rifiuti per strada, niente controlli sui “controllori” ( Vigili Urbani assolutamente non all’altezza del contrasto del fenomeno). Servizi quasi inesistenti, omissioni sistematiche, tasse altissime e risultati penosi. La Regione ha le discariche sature; le competenze sono passate alla città metropolitana; gli impianti mancano seppur “messi a bando” già 5 anni fa dalla Regione stessa.

Insomma un quadro che farebbe rabbrividire chiunque ma Falcomatà, al solito flemmatico, rassicura e ” chiede tempo” ( come quando appena eletto). Il tempo è scaduto; servono soluzioni e non promesse. Reggio Bene Comune ritiene necessaria una trasformazione dell’attuale sistema con una formula “incentivante” immediata e concreta che garantisca convenienza economica all’utente. I materiali differenziati, ad oggi, sono di proprietà di Avr; una scelta contrattuale suicida per le casse comunali. Infatti vetro, plastica, metalli, carta ecc.. hanno un valore economico preciso e risulta incomprensibile il motivo per cui il Comune non abbia praticato la scelta dello stoccaggio sul posto e della vendita alle note piattaforme nazionali recuperando quelle somme necessarie ad abbassare progressivamente la Tari.

Non si può chiedere al cittadino di differenziare, pagare un tributo altissimo e non avere un servizio efficiente senza coinvolgerlo in modo virtuoso in questa economia circolare.

La scelta è di carattere fortemente politico: stop ad interessi privati, gestione diretta del servizio, incentivazione economica per chi differenzia e rivoluzione logistica del servizio creando isole ecologiche presidiate in tutti i quartieri.

Abbiamo una proposta chiara e strutturata di cui daremo dettagli in appositi appuntamenti ma ora l’urgenza è quella di un immediato confronto politico prima che la gestione passi a Castore.

Giustizia tributaria, incentivazione, gestione pubblica. O così…o non se ne esce neppure con il mago Otelma”.