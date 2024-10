Reggio – Gestione rifiuti, Falcomatà: ‘Insieme vinceremo questa sfida’

Palazzo Alvaro, ieri, venerdì 10 gennaio, ha accolto una partecipata Conferenza Metropolitana.

I punti all’ordine del giorno sono stati il riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria, lo schema di protocollo d’intesa con Ato Catanzaro.

Accanto al sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, erano presenti il Direttore Generale dell’Ente, Umberto Nucara, Il Dirigente Paolo Morisani e il Dirigente Pietro Foti responsabile del nero istituito rifiuti a seguito del conferimento della delega legislativa da parte della Regione Calabria del 12 dicembre scorso.

“Ritengo doveroso sottolineare la grande partecipazione dei sindaci alla Conferenza Metropolitana odierna – ha sottolineato il sindaco Falcomatà – a testimonianza della consapevolezza, dell’importanza dell’argomento trattato. La Città Metropolitana ha avviato dal 30 dicembre scorso la costruzione di una nuova struttura amministrativa che prevede la costituzione di un ufficio e di personale preposto composto da un dirigente, ex articolo 110, unito alle procedure, già iniziate, per l’arrivo in pianta stabile di 30 professionalità in mobilità.

Abbiamo bisogno che la Città Metropolitana possa avvalersi delle migliori risorse e delle migliori menti per sostenere con capacità progettuali e organizzative la fase di avvio complice questa difficilissima sfida”.