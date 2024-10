Reggio, emergenza rifiuti: arriva l’ultima proroga per il passaggio da Avr a Castore

“Il Comune e la Città Metropolitana hanno adottato tutte le delibere consiliari che servono a governare questa fase dal punto di vista politico e amministrativo tracciando un cronoprogramma ed una successione di atti che consentirà il passaggio da Avr a castore entro la data del 1° marzo”.

Ad affermarlo, ai microfoni di Rtv, è il vicesindaco Armando Neri che, nel corso dell’intervista ringrazia quanti lavorano duramente per garantire il servizio in questo momento ‘buio’ per la città di Reggio Calabria.

“Le lamentele dei cittadini sono assolutamente legittime, ma posso assicurare che l’amministrazione comunale sta lavorando con grande consapevolezza per cercare di fornire risposte concrete all’emergenza rifiuti”.

Un esempio è il piano straordinario di raccolta messo in atto per cercare di abolire, quartiere per quartiere, le discariche a cielo aperte create da chi pensa bene di abbandonare la spazzatura in strada.

Leggi anche

“A tal proposito, di grande aiuto è il lavoro della Polizia Municipale – afferma Neri – ed, in particolar modo, del Comandante Zucco. I controlli riguardanti sia abbandono che conferimenti sono stati intensificati così come le sanzioni per chi non rispetta la legge”.

L’impervia traghettamento del servizio da Avr a Castore sembra dunque essere alle ultime battute: