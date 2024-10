Reggio Bic, si gioca contro Bergamo alla ricerca del tris

Non c’è tempo di riposare per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Sabato alle ore 16 al PalaCalafiore arriverà Bergamo, in una gara che si preannuncia molto combattuta contro una diretta concorrente.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro cercheranno il terzo successo consecutivo tra le mura amiche del Palacalafiore.

L’allenatore reggino cerca risposte tecniche e mentali dopo l’ultima uscita casalinga, migliori percentuali al tiro ed ai liberi e maggiore convinzione.

Dopo i successi contro Porto Torres e Santa Lucia Roma, i bianco amaranto cercano il successo contro la formazione orobica, con la quale attualmente condividono il terzo piazzamento nella massima serie del Basket in Carrozzina tricolore. La sfida si preannuncia molto equilibrata.

Entrambe le formazioni, nel ranking con quattro punti si contenderanno il terzo piazzamento e probabilmente l’accesso ai play-off, che significherà,altresì salvezza al termine del torneo.

Il match in programma potrà essere visto anche in diretta sul canale YouTube della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.