Reggio Bic ko a Cantù: emergenza e poche rotazioni, ma lo sguardo è già al futuro

Trasferta complicata e sconfitta preventivata per la Reggio Bic, che esce battuta dal parquet di Cantù al termine di una gara resa ancora più difficile da assenze, acciacchi e da una settimana segnata dall’influenza. Una partita in salita fin dalle prime battute, come confermato dalle parole di coach Cugliandro nel post gara.

“È stata una gara molto difficile e non sono giustificazioni – ha spiegato l’allenatore – però la realtà dei fatti è questa: la trasferta, l’assenza di un giocatore importante come Baz, il virus che ci ha colpito in casa Bic fino alla sera prima, con Enzo Trabuchet a 39 di febbre, e diversi acciacchi. Ripeto, non sono giustificazioni, ma Cantù è una squadra molto forte“.

Davanti a un pubblico numeroso e caloroso, i padroni di casa hanno imposto fin da subito un ritmo elevato. “È stato anche piacevole vedere così tanta gente al palazzetto – ha aggiunto Cugliandro – ma a livello di intensità Cantù ci ha fatto scuola. Noi abbiamo provato a restare in partita, a tenere i ragazzi concentrati, però già nel primo quarto siamo andati in difficoltà“.

La Reggio Bic ha cercato una reazione nel corso della gara, in particolare nel terzo quarto, quando è arrivata una breve scossa. “Per qualche minuto ci siamo riusciti – ha raccontato il coach – poi, con le poche rotazioni e andando in campo solo in sette uomini, abbiamo sofferto e Cantù ha preso il largo“.

Non c’è però tempo per fermarsi. All’orizzonte c’è un’altra trasferta impegnativa: Macerata, che segnerà l’inizio del girone di ritorno. Anche in questo caso l’emergenza non è finita, con l’assenza di Baz che peserà ancora.

“Adesso dobbiamo recuperare energie – ha sottolineato Cugliandro – veniamo da due trasferte e da una settimana pesante per via delle influenze. Cerchiamo di rimetterci in corsa e di lavorare bene per affrontare al meglio Macerata“.

Intanto, in casa Bic si guarda anche oltre il presente. La società sta già lavorando in ottica futura, tra nuovi innesti e graditi ritorni.

“Questa è una stagione che, per come si è messa, ci porta a ragionare anche sul domani è arrivata Feiti, sta tornando dopo problemi fisici Rachele Giglio e questa settimana si unirà di nuovo al gruppo. Inoltre da tre mesi stiamo lavorando con Giuseppe, un ragazzo reggino del territorio. Stiamo guardando e pensando al futuro, ed è giusto così: bisogna sempre lavorare pensando a ciò che verrà“.