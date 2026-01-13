La Reggio Bic e Alexandre Conde si separano consensualmente
Raggiunto un accordo per la rescissione con l’atleta portoghese
13 Gennaio 2026 - 09:05 | Comunicato
La decisione è maturata di comune intesa tra le parti, nel segno della massima correttezza e collaborazione che hanno sempre contraddistinto il rapporto tra il giocatore e la società reggina.
Nel corso della sua esperienza in maglia Reggio Bic, Alexandre Conde ha dimostrato grande professionalità, impegno e rispetto dei valori del club, contribuendo con serietà e dedizione al percorso della squadra.
La società desidera ringraziare l’atleta per il lavoro svolto e per l’atteggiamento sempre esemplare, augurandogli le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva.
La Reggio Bic continuerà il proprio cammino con determinazione, guardando con fiducia ai prossimi impegni della stagione.