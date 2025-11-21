Reggio Bic, Cugliandro: ‘Ora inizia davvero il nostro campionato’

“Il roster c’è, la squadra è buona e finalmente possiamo allenarci come si deve"

La Reggio Bic conquista la sua seconda vittoria stagionale, la prima tra le mura amiche, al termine di una sfida intensa e combattuta contro una solida Firenze. Una partita che segna un punto di svolta nella stagione della formazione reggina, come conferma coach Cugliandro, visibilmente soddisfatto al termine del match.

“Ce l’aspettavamo esattamente così,” commenta. “Questa, per noi, è stata la vera prima partita di campionato. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di giocare con la squadra al completo. Stamattina abbiamo svolto il primo allenamento in dieci, ed è tornato il nostro capitano Baz, che da cinque anni è il nostro punto di riferimento e conosce alla perfezione stile e ritmi di gioco”.

Il rientro del capitano non è passato inosservato: 30 punti e una prestazione dominante che ha dato nuova linfa al gruppo. “È un giocatore dalle doti indiscusse,” sottolinea il coach. “Abbiamo imposto il nostro ritmo contro una squadra solida come Firenze. Se giochi al loro ritmo soffri, quindi avevo chiesto più intensità, più transizioni. Ed è esattamente ciò che siamo riusciti a fare“.

Uno dei punti chiave del match è stata la gestione dei falli dell’avversaria. “Firenze ha forse qualche difficoltà nei cambi, e abbiamo cercato di metterli sotto pressione. Da Silva, con quattro falli già quasi alla fine del secondo quarto, è stato limitato come volevamo”

Nonostante la vittoria convincente, Cugliandro vede ancora margini di miglioramento: “Abbiamo realizzato 80 punti sbagliando 12 tiri liberi. Il nostro 16 su 28 dalla lunetta dimostra che possiamo fare meglio. Contro ogni pronostico – considerando che molti opinionisti ci davano praticamente fuori dai giochi – stiamo dimostrando che Reggio Calabria c’è, eccome. Ora che siamo al completo possiamo giocarcela quasi con tutti e dare fastidio a molte squadre”.

Una Reggio Bic ritrovata, dunque, pronta a dare filo da torcere a chiunque. E le ambizioni del coach sono chiare: “Il roster c’è, la squadra è buona e finalmente possiamo allenarci come si deve. Per noi oggi comincia il campionato, oggi comincia il vero lavoro. Sono sicuro che ce la giocheremo con tutti e che sapremo far ricredere chi non credeva più in noi. Ma soprattutto – conclude – non dobbiamo pensare agli altri: dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare a testa bassa. Il futuro ci dirà dove potremo arrivare”.