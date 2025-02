Reggio Bic, vittoria fondamentale ma la prestazione è da rivedere

La Reggio Bic porta a casa una vittoria cruciale per i play-off, ma non secondo le aspettative del coach Cugliandro. La squadra è apparsa spenta e con poca concentrazione, un aspetto su cui dovrà lavorare nelle prossime settimane.

“A livello mentale non siamo scesi bene in campo. Questa settimana è stata travagliata a causa del montaggio del maxi-cubo al Palacalafiore, che ci ha costretti a cambiare palazzetti e orari di allenamento. Tuttavia, non deve essere una giustificazione: non abbiamo avuto il giusto approccio per una partita che, forse, non abbiamo preso con il giusto timore rispetto al risultato dell’andata”, ha dichiarato il coach.

Una partita condizionata anche da alcune decisioni arbitrali contestate: “Ci sono stati falli non fischiati a nostro favore e, al contrario, decisioni incoerenti a favore degli avversari dentro l’area, che ci hanno messo in difficoltà. Ma questo fa parte del gioco, dobbiamo andare avanti”.

Ora, la squadra non ha tempo per fermarsi: settimana prossima sarà impegnata nelle Final Four di Coppa Italia, affrontando la Briantea Cantù a Porto Torres. “Di sicuro dobbiamo cambiare mentalità. Sfortunatamente, non potremo allenarci al Palacalafiore e dovremo ancora adattarci a un nuovo campo. Tuttavia, questa è una settimana cruciale per noi. Essere arrivati alle Final Four è un risultato storico, ma non vogliamo accontentarci: vogliamo dare filo da torcere a tutti e cercare di vincere. L’aspetto mentale sarà fondamentale per affrontare questa sfida”.

La Reggio Bic continua il suo percorso di crescita, consapevole che ogni passo avanti passa dalla determinazione e dalla solidità mentale.