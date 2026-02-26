Reggio Bic, preziosa vittoria contro Firenze: colpo esterno da grande squadra

Ancora una vittoria lontano da casa per la Reggio Bic, che espugna il parquet delle Volpi Rosse Firenze con il punteggio di 62-70 e conquista due punti pesantissimi in chiave classifica. Una gara intensa, combattuta e a tratti nervosa, che ha visto i reggini imporsi grazie a carattere, difesa e alle giocate decisive dei suoi uomini chiave.

Partenza sprint Reggio

Le marcature si aprono con il bomber Clemente Juninho, subito protagonista anche a rimbalzo per innescare l’azione che porta capitan Sripirom in lunetta (1/2). I toscani faticano a trovare la via del canestro e la Reggio Bic ne approfitta con un parziale di 9-0 che costringe coach Riva al timeout.

Firenze si sblocca, reagisce e ricuce fino al -3, obbligando stavolta coach Antonio Cugliandro a fermare il gioco. Il primo quarto si trasforma in un botta e risposta continuo, ma un super Juninho – in versione realizzatore e assistman – riporta i suoi sul +9. I padroni di casa accorciano nel finale, ma al 10’ il tabellone dice 15-21 per i calabresi.

Firenze ribalta, Reggio resta agganciata

Nel secondo periodo i toscani alzano ritmo e intensità. Con un buon fraseggio offensivo si riportano fino al -2, costringendo ancora la Reggio Bic al timeout. Firenze trova il pareggio approfittando di una palla persa di Sripirom, ma è ancora Juninho a rimettere avanti i suoi dopo un rimbalzo offensivo.

La tripla di Da Silva Ferreira vale il massimo vantaggio interno (+5), mentre i reggini devono fare i conti con i problemi di falli, in particolare quelli di Sripirom (3) sostituito precauzionalmente da Šimonek. Firenze accelera fino al +7, sfruttando la situazione falli avversaria. La difesa press della Reggio Bic produce buoni frutti, ma all’intervallo lungo i padroni di casa conducono 43-38 (parziale 28-17).

Terzo quarto di carattere

Al rientro è ancora Juninho ad aprire le danze, seguito da Sripirom che firma il -1. Iragorri risponde con una tripla pesante, ma Juninho replica con un canestro più fallo (senza concretizzare il libero aggiuntivo). Sripirom impatta sul 46-46, poi una palla persa dei fiorentini dalla rimessa genera il timeout interno.

La Reggio Bic torna padrona del campo: difesa solida, recuperi e contropiedi valgono il +5 nonostante i quattro falli di Rukavisnikovs. Il clima si fa teso, con un fallo tecnico alla panchina toscana. Al 30’ i reggini sono di nuovo avanti sul 50-57 (parziale 7-19).

Finale da squadra matura

L’ultimo quarto si apre con un 5-0 firmato Anderson Ferreira che riporta Firenze a contatto. La partita diventa maschia, tesa, con entrambe le squadre consapevoli dell’importanza della posta in palio.

Reggio deve gestire la situazione falli (Sripirom e Rukavisnikovs a quota 4), mentre Firenze si riavvicina fino al -1. Il quinto fallo di Oujedid pesa sull’economia del match, e il successivo 0/2 di Trabuchet dalla lunetta tiene viva la contesa.

Ma proprio il transalpino si riscatta con un parziale personale di 7-0 che spinge i calabresi sul +7. Juninho mette il sigillo con il canestro del +9 che vale il suo 30° punto personale. Nei minuti finali la Reggio Bic conquista due rimbalzi offensivi fondamentali e gestisce i 24”, amministrando il vantaggio fino al definitivo 62-70.

Due punti d’oro per la Reggio Bic, che ora tornerà tra le mura amiche sabato alle 14:30 contro Porto Torres. Un appuntamento speciale: sabato 28 il club festeggerà anche i 10 anni di attività, un traguardo importante che questa vittoria rende ancora più significativo.

Tabellini

Reggio Bic: Rukavisnikovs 3, Castro, Marcondes 30, Bundzins, Trabuchet 21, Šimonek 4, Messina, Sripirom 12. All. Cugliandro

Volpi Rosse Firenze: Silva Ferreira 8, Iragorri 18, Da Silva 9, Papi, Marotta, Oujedid 15, Bauche 4, Veloce 8, Paukkeri, Innocenti. All. Riva