Reggio Bic, Messina: ‘Orgogliosi della stagione. Contro Cantù gara bellissima, ora testa all’Eurocup’

"Abbiamo vinto tutte le partite che dovevamo vincere e in più abbiamo battuto Sassari, che è prima in classifica"

Una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto vedere in campo. La Reggio Bic chiude la regular season con un ko contro i campioni d’Italia di Cantù, ma lo fa al termine di una prestazione di grande spessore, restando in partita per lunghi tratti.

A raccontare le sensazioni del match è Ivan Messina, protagonista della sfida: ”È stata una gara bellissima. Cantù è una squadra fortissima, lo sappiamo tutti, ma noi ce la siamo giocata alla pari fino all’ultimo quarto. Poi la loro maggiore profondità di roster e le energie hanno fatto la differenza, sono scappati via. Peccato, perché volevamo chiudere la stagione in casa con una grande vittoria“.

Una partita equilibrata, con la BIC capace di restare sempre a contatto, spesso sotto di pochi punti e con un pareggio già nel primo quarto. Segnali chiari della crescita di una squadra che, pur chiudendo al sesto posto, ha dimostrato di poter competere con chiunque.

Il bilancio stagionale è più che positivo, e Messina non nasconde l’orgoglio: ”Io vengo dall’anno scorso, che è stata probabilmente la Reggio più forte di sempre, ma di questa squadra sono davvero fiero. Abbiamo vinto tutte le partite che dovevamo vincere e in più abbiamo battuto Sassari, che è prima in classifica. Ce la siamo giocata alla pari anche con Giulianova e Porto Torres. Siamo sesti, è vero, ma abbiamo fatto grandi partite contro le migliori“.

Una stagione solida, dunque, centrata sugli obiettivi di inizio anno, con una salvezza tranquilla e prestazioni convincenti.

“Per me è stato un bell’anno sono davvero orgoglioso dei miei compagni. Ora si chiude un capitolo e se ne apre subito un altro, breve ma intensissimo“.

Guardando indietro, un piccolo rimpianto c’è, ma è ben definito: ”La sconfitta che sento di più è quella in casa contro Porto Torres, per quell’ultimo possesso. È una sensazione personale. Però, in un certo senso, il karma ci ha restituito qualcosa con la vittoria a Sassari la settimana prima. Quello resta il ricordo più bello“.

Archiviata la regular season, l’attenzione si sposta ora sull’Eurocup 2, dove la Reggio Bic si presenta da vicecampione di Eurocup 3, pronta a confrontarsi con il meglio del panorama europeo.

“Mi aspetto una grande manifestazione queste competizioni hanno una storia a sé, con adrenalina ed emozioni altissime, come un mini campionato. Ci saranno otto squadre di livello altissimo, due gironi fantastici“.

Non manca la curiosità anche sul piano tecnico: ”Sono curioso di vedere come reagiremo. Il nostro quintetto base funziona, giochiamo insieme a memoria, ma potremmo anche provare qualcosa di diverso. Vedremo“.

Infine, un invito alla città e ai tifosi: ”Mi aspetto tanto pubblico, perché sarà uno spettacolo di alto livello. Vi aspettiamo tutti tra pochi giorni, da venerdì“.

La stagione regolare si chiude con consapevolezza e orgoglio. Adesso, però, arriva il momento più atteso: quello in cui trasformare il percorso fatto in qualcosa di storico.