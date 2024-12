Farmacia Pellicanò Reggio Bic: trasferta decisiva contro Padova

Sabato pomeriggio alle ore 15, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic sarà impegnata in una delicata trasferta sul campo del Padova per l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di basket in carrozzina.

Reduci dalla recente qualificazione alla Coppa Italia, i reggini puntano a conquistare due punti fondamentali per mantenere viva la corsa ai playoff e consolidare le ambizioni stagionali.

"Ci attende una trasferta insidiosa", ha dichiarato coach Antonio Cugliandro alla vigilia della sfida. "Padova lotterà su ogni pallone per ottenere punti preziosi in chiave salvezza. Non possiamo permetterci di sottovalutare l'impegno e ripetere gli errori commessi a Treviso, dove abbiamo lasciato due punti d'oro. Ogni partita è fondamentale per raggiungere l'obiettivo delle Final Four scudetto." La concentrazione è fondamentale

Le parole di Cugliandro evidenziano la necessità di mantenere alta la concentrazione. Nonostante il buon momento della squadra, la partita contro Padova presenta diverse insidie.

La squadra veneta, infatti, darà il massimo per muovere la classifica e mettere in difficoltà gli ospiti.

Durante la settimana, la Reggio Bic ha lavorato intensamente per affinare la preparazione tecnica e mentale in vista del match. Il tecnico reggino ha insistito sull’importanza di evitare cali di tensione, uno degli aspetti su cui il gruppo deve ancora crescere per competere ai massimi livelli.

Leggi anche

Padova come crocevia stagionale

La trasferta di Padova rappresenta un crocevia importante per la Farmacia Pellicanò, che dopo questo impegno avrà davanti un’altra sfida di alto livello: il big match casalingo contro i campioni d’Italia della Briantea Cantù, in programma prima della pausa natalizia.

Una partita che già si preannuncia spettacolare e decisiva per testare le ambizioni della squadra reggina.

Il supporto dei tifosi

Intanto, i tifosi della Reggio Bic si preparano a seguire con passione i loro beniamini, confidando nella determinazione e nella grinta di un gruppo che ha dimostrato di saper affrontare le sfide più impegnative.

La partita di sabato pomeriggio sarà un banco di prova per misurare la maturità della squadra e continuare il cammino verso i traguardi stagionali.