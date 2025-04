Reggio Bic, ci si gioca il tutto per tutto: sfida decisiva contro Porto Torres

Sarà un sabato ad alta tensione per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, attesa da quella che potrebbe essere la partita più importante della stagione. Alle ore 18, in terra sarda, i reggini affronteranno Porto Torres in una gara che vale la possibilità di rimanere in corsa nelle semifinali playoff scudetto di Serie A di basket in carrozzina.

Dopo la sconfitta in gara 1, che ha visto la squadra calabrese in difficoltà nel primo tempo e non riuscire a trovare una rimonta nel finale, i ragazzi di coach Antonio Cugliandro sono chiamati a compiere un’autentica impresa sportiva. Una vittoria, infatti, riaprirebbe i giochi, regalando alla Pellicanò la possibilità di disputare la “bella” ancora in terra sarda. Un’eventuale sconfitta, invece, sancirebbe la fine della stagione, comunque da incorniciare per prestazioni, crescita e determinazione.

Settimana intensa e spirito da battaglia

In settimana, il team reggino ha lavorato duramente per correggere le disattenzioni emerse nel primo confronto e affinare ulteriormente la strategia. Coach Cugliandro ha spronato i suoi a dare tutto in questa gara da “all-in”, consapevole della forza dell’avversario ma fiducioso nelle qualità della sua squadra.

Una sfida da non perdere

L’appuntamento è per sabato alle ore 18, con diretta eccezionale sul canale YouTube di Italbasket: un’occasione per tifosi e appassionati di vivere da vicino un match che si preannuncia emozionante e ricco di pathos.

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic è pronta a lottare fino all’ultimo secondo. In palio non c’è solo una vittoria, ma il sogno di continuare a scrivere una bellissima pagina di sport.