Reggio Bic, impresa a Bergamo: il canestro di Ilaria D’Anna regala la prima vittoria stagionale

La Reggio Bic conquista la sua prima vittoria stagionale e lo fa in grande stile, grazie al canestro decisivo della presidente-giocatrice Ilaria D’Anna, che regala ai suoi compagni un successo emozionante al termine di una partita vibrante e combattuta fino all’ultimo secondo.



A Bergamo finisce 66-68 per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro, che festeggiano un successo pesantissimo, frutto di determinazione, spirito di squadra e una rimonta costruita azione dopo azione.

Dopo la sconfitta all’esordio contro Santo Stefano Macerata, i reggini si presentavano all’appuntamento lombardo con tanta voglia di riscatto. E il campo ha dato ragione al lavoro svolto durante la settimana: una prestazione corale di alto livello, nonostante l’assenza importante del thailandese Sripirom.

Un inizio in salita

Il match parte in salita per la Reggio Bic: dopo l’1 su 2 ai liberi di Juninho Clemente, Bergamo prende il controllo della gara e vola sul 6-1, costringendo Cugliandro al primo timeout. I reggini reagiscono subito con Šimonek, ma i padroni di casa mantengono il vantaggio e chiudono il primo quarto avanti 16-13.

Bergamo tenta la fuga

Nel secondo periodo i bergamaschi spingono forte, trovando un parziale di 6-0 grazie anche alla tripla di Miceli che vale il +9. La Reggio Bic si affida al solito Clemente e al nuovo innesto Trabuchet, autore di punti pesanti, per riportarsi sotto fino al -3. Ma qualche errore di troppo e una decisione arbitrale dubbia (su un tiro dei padroni di casa oltre la struttura del canestro) permettono a Bergamo di andare all’intervallo lungo avanti 34-26.

La rimonta prende forma

È nel terzo quarto che la Reggio Bic cambia marcia. Difesa aggressiva, intensità e fiducia crescente riportano i calabresi in partita: il distacco si assottiglia fino al -2, poi solo un punto separa le due squadre al termine del periodo (50-49). La sensazione è chiara: Reggio è viva e crede nell’impresa.

Cuore e carattere nel finale

L’ultimo quarto è una battaglia. La Reggio Bic mette la testa avanti per la prima volta nel match, volando sul +2. Bergamo non ci sta e risponde colpo su colpo, tornando a condurre nel finale. Ma la squadra di Cugliandro resta lucida e, con grande freddezza, trova nel canestro finale di Ilaria D’Anna il colpo che vale la prima, importantissima vittoria stagionale.

Un successo dal grande valore morale, che testimonia la crescita del gruppo e l’unione d’intenti di una squadra che non smette mai di lottare.

Tabellino

Special Bergamo Sport: Sbuelz 14, Santorelli 16, Spicsuk 9, Miceli 18, Eivazi 9, Varvarych, Carrara, Herman.



All. Canfora

Reggio Bic: Rukavisnikovs, Castro, Conde, Marcondes 34, D’Anna 4, Bundzins, Trabuchet 17, Šimonek 11, Messina 2.





All. Cugliandro

Parziali: 16-13, 18-13, 16-23, 16-19

Risultato finale: Special Bergamo Sport 66 – Reggio Bic 68