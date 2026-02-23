La Reggio Bic torna in campo: sfida alle Volpi Rosse Firenze

Si chiude rapidamente la settimana di riposo per la Reggio Bic, pronta a rimettersi in gioco nel turno infrasettimanale. Mercoledì sera, con palla a due fissata alle 20:45, i ragazzi di coach Antonio Cugliandro affronteranno le Volpi Rosse Firenze in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di insidie.

I bianco amaranto arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo la vittoria pesantissima conquistata contro la Dinamo Sassari, formazione che fino a poche settimane fa occupava la vetta della classifica. Un successo che ha restituito entusiasmo e, soprattutto, consapevolezza: la Reggio Bic può e vuole giocarsi le proprie carte nella corsa ai playoff.

La classifica resta corta e ogni punto può fare la differenza. Proprio per questo il match contro Firenze non ammette cali di concentrazione. I toscani, infatti, sono reduci dalla sconfitta contro il Santo Stefano Macerata, squadra che a sua volta arriva dal prestigioso secondo posto in Coppa Italia, sfumato soltanto in finale contro l’Amicacci Giulianova. Un percorso che testimonia il valore del campionato e l’equilibrio tra le contendenti.

Le Volpi Rosse sono una formazione solida e ben organizzata, pronta a dare filo da torcere per conquistare due punti preziosi. Servirà dunque una prestazione attenta e determinata da parte dei reggini, che in questi giorni hanno lavorato con cura per preparare la gara e non cadere nelle trappole degli avversari.

L’obiettivo è chiaro: dare continuità al successo contro Sassari e consolidare le ambizioni playoff. Mercoledì sera il parquet dirà se la Reggio Bic saprà confermare crescita e maturità in uno snodo cruciale della stagione.