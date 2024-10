Reggio Bic, finalmente arriva la prima vittoria in campionato

La formazione reggina ottiene così i suoi primi due punti utili per ambizioni future. Una gara che ha visto sempre avanti i padroni di casa, nonostante l’inizio arrembante del Porto Torres.

Questi i parziali:14-10,29-18,43-26,53-36.

Primo quarto che inizia a favore della squadra ospite, ma la formazione di casa non si demoralizza e con una difesa forte a tutto campo riesce a recuperare lo svantaggio e continuando a puntellare l’atteggiamento difensivo riuscendo a portare a casa il primo quarto per 14-10.

Il primo parziale è stato caratterizzato dall’intensità mostrato dai ragazzi di Coach Cugliandro che mettono in campo tutta la grinta e la voglia di poter portare a casa il primo successo in stagione.

Nel secondo parziale la squadra ospite inizia a farsi sotto cercando di ridurre lo svantaggio trovandosi davanti la risposta della squadra bianco amaranto che continua con un gran lavoro di difesa a mantenere il vantaggio.

Ottima prova corale fino al più undici all’intervallo lungo.

Il terzo quarto vedi avanti ancora la squadra di casa nonostante una mai doma doma Porto Torres.

La terza frazione si conclude sul 43-26.

Il quarto e ultimo periodo vede ormai i padroni di casa controllo totale del match, con la gara che vede la Reggio Bic avanti di 17 lunghezze amministrano fino alla sirena.

Finisce 53-36 per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic che conquista la prima vittoria stagionale, la prima tra le mura amiche e guadagna i primi due punti in chiave salvezza.

“L’obiettivo era quello di limitare il più possibile i ragazzi del Porto Torres, limitare alcuni loro giocatori a non farli arrivare a canestro per essere pericolosi – ha commentato Coach Cugliandro. Una gara molto intensa, fatta di una buona difesa dove abbiamo fatto sì che commettessero spesso infrazione di 8 secondi e palloni recuperati.

Il roster si è allenato al completo da una sola settimana, manca solo Steiner che arriverà a inizio settimana in modo da poterci allenare a pieno regime tutti insieme“.

Il tabellino

Farmacia Pellicano RC BiC – GSD Porto Torres 53-36 (14-10; 15-8; 14-8; 10-10)

Farmacia Pellicanò: Pietrzyk 7, Da Costa 16, Sripirom 14, De Horta 2, Fikov 6, Beltrame 4, Billi 4, D’Anna, Likić, Mutalib n.e., Ivanov n.e.

All. Cugliandro

GSD Porto Torres: Luszynski 12, Lopez Chavez 8, Puggioni 2, Armas 2, Simula 8, Wright 4, Langiu, Bobbato n.e.

All. Mura