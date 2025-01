Reggio Bic: vittoria sofferta ma preziosa. L’analisi di coach Cugliandro

La Reggio Bic ha conquistato una vittoria fondamentale contro Amicacci Giulianova, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo quarto. Coach Antonio Cugliandro ha descritto il match come uno dei più impegnativi della stagione, ma anche come un importante passo avanti verso l’obiettivo play-off.

Una gara combattuta e sofferta

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha dichiarato il coach – Giulianova è una squadra ben costruita, forse l’unica del campionato capace di giocare con quattro lunghi in campo. Questo ci ha messo in grande difficoltà, soprattutto perché hanno una difesa molto intensa. La loro fisicità ci ha creato problemi, ma non abbiamo mai mollato. È stata una gara punto a punto, con continui ribaltamenti nel punteggio, finché non siamo riusciti a trovare lo spiraglio giusto per prendere il largo”.

Carattere e coesione di squadra

La vittoria è arrivata grazie alla solidità e al carattere del gruppo. “Oggi la squadra ha dimostrato coesione e voglia di vincere. Anche nei momenti difficili, nonostante qualche errore di troppo, i ragazzi non hanno mai smesso di lottare. Mi aspettavo una partita così combattuta, anche se ho notato che alcuni giocatori hanno sentito particolarmente la pressione, come Pimkorn, uno dei nostri atleti più esperti. È stato inizialmente in difficoltà, ma questo testimonia quanto fosse importante questa gara per tutti”.

Tra le note positive, il grande lavoro difensivo di Juninho Clemente, che ha limitato uno dei giocatori chiave di Giulianova. “Abbiamo lavorato molto durante la settimana, e oggi Clemente è stato eccezionale sia in difesa che nel contenere le loro azioni pericolose in area”.

Uno sguardo al futuro: Porto Torres e oltre

Con questa vittoria, la Reggio Bic vede i play-off sempre più vicini, ma il cammino è tutt’altro che concluso. “Ora ci aspetta Porto Torres, una delle squadre più in forma del campionato. Sarà una sfida difficilissima, ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia. Anche se dovessimo ottenere un risultato negativo, ci saranno altre partite cruciali per la qualificazione. Durante queste due settimane di pausa per le coppe lavoreremo intensamente, perché il contributo di ogni atleta è fondamentale, anche di chi gioca meno in gara. La vittoria è sempre il frutto del lavoro di tutti”.

Con la determinazione mostrata contro Giulianova, la Reggio Bic ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Adesso, l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione per affrontare le sfide decisive che attendono la squadra nelle prossime settimane.