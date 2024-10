Basket – Reggio Bic: la vittoria contro Santa Lucia è di quelle pesanti

Arriva una vittoria importante in quel di Roma per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Successo basilare e sperato. I reggini si impongono per 45-67 sulla formazione capitolina.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro portano a casa due punti molto importanti in chiave playoff. Reggio parte con un piccolo vantaggio che di volta in volta è cresciuto sempre più.

Nel primo tempo i bianco amaranto portavano avanti un vantaggio di 6/8 punti.

Nel secondo tempo l’ingresso di Ilaria D’Anna ha fatto sì che i reggini iniziassero ad allargare il divario, grazie anche a canestri importanti che hanno dato forza e grinta a tutto il gruppo.

Gara sempre sotto controllo della Reggio Bic, che ha schierato in campo tutti gli atleti a referto.

Una grande e bella vittoria per guardare con fiducia e speranza al proseguo.

Adesso testa già alla prossima gara che potrebbe essere la sfida propizia per la matematica per l’accesso ai playoff, e soprattutto può incoronare un girone di andata nettamente superiore allo scorso anno.

Il tabellino

Santa Lucia Roma – Farmacia Pellicanò Reggio BiC : 45-67

Parziali : 9-15; 21-33; 33-56.

Roma: Tailamoun, Sanna 2, Correia Pereira 4, Ciobanu, Boccacci 11, Moncriff 4, Nwaisi 16, De Sousa 6, Comande’ 2, Torquati.

All. Sene

Reggio Calabria: Pietrzyk 2, Likić 1, Beltrame 4, Ivanov , Fikov 3, Da Costa 12, D’Anna 10, De Horta 13, Billi , Sripirom 22.

All. Cugliandro