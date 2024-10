Reggio, si apre buca in centro città: autobus incastrato

Autobus rimasto intrappolato in una voragine in Via Aschenez - FOTO e VIDEO

La rottura di un tubo in via Aschenez, a pochi passi dall’ingresso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha causato il sollevamento dell’asfalto proprio nel mezzo della carreggiata.

La strada in poco tempo è diventata un fiume, risultando impraticabile per ogni tipo di mezzo. Come è possibile vedere dalla foto e dal video a corredo, infatti, è rimasto “vittima” dell’asfalto proprio un autobus che stava percorrendo appunto quella via.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli addetti ai lavori che stanno ultimando le operazioni di recupero del mezzo.

