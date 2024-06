Reggio, tutto pronto per l'Open Day ad Arghillà: consulti medici gratuiti e senza prenotazione

L’Associazione di Promozione Sociale “Pandora”, il coordinamento dei consultori familiari di ASP Reggio Calabria, Medici del Mondo e il Centro Medicina Solidale ACE insieme per offrire al territorio servizi gratuiti e senza necessità di prenotazione o prescrizione medica.

Dopo il grande successo dei due open day al Consultorio Gebbione e delle tantissime richieste ricevute, grazie alla grande disponibilità della Dott.ssa Di Furia, Direttore Generale ASP, e del Dott. Alvaro, coordinatore consultori ASP, ecco un altro appuntamento, il nono, del progetto “Ci prendiamo cura di te” promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” e in collaborazione con il coordinamento dei consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria.

Un “OPEN DAY SUL TERRITORIO”, che si terrà il prossimo 6 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Centro Medicina Solidale ACE di Arghillà (RC) e la clinica mobile di Medici del Mondo.

Questo open day vedrà, per questa speciale occasione, il coinvolgimento di ACE – Centro Medicina Solidale e di Medici del Mondo, organizzazione medico-umanitaria internazionale che lotta per garantire il diritto alla salute per tutte le persone, a partire dalle più vulnerabili.

Uscire dal Consultorio e andare nel territorio riveste grande importanza, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione in ambito sanitario e orientamento nei servizi erogati dall’ASP.

Nel corso dell’open day sarà possibile usufruire dei seguenti servizi gratuiti e senza necessità di prenotazione e prescrizione medica:

supporto all’allattamento e alla genitorialità;

supporto sulla prevenzione e gli screening per le donne in età fertile ed in menopausa;

Pap test per le donne tra i 25 ed i 29 anni;

screening per il papilloma virus per le donne tra i 30 ed i 64 anni;

ecografia ostetrica e ginecologica.

La clinica mobile di Medici del Mondo sarà inoltre a disposizione per consulti medici con rilevazione della pressione arteriosa e glicemia per le persone a rischio, anamnesi degli stili di vita e della storia clinica, misurazione peso e altezza con calcolo dell’indice di massa corporea.

Come tutti gli altri appuntamenti parteciperanno le volontarie di Corredino Sospeso e di Cuore di Maglia delegazione di Reggio Calabria, per offrire assistenza ed erogare informazioni sui servizi associativi.