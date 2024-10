Reggio Calabria aderisce alla campagna nazionale di Protezione Civile “Io non rischio”

Si terrà domani mercoledi 11 ottobre alle ore 10:30 nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della campagna nazionale di Protezione Civile “Io non rischio”.

Alla conferenza saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consigliere delegato alla Protezione Civile Antonio Ruvolo, il Responsabile dell’Unità Operativa 5 “Volontariato” della Protezione Civile Regionale Michele Folino Gallo e Beniamino Scopelliti del Gruppo comunale di Protezione Civile della Città di Reggio Calabria.

“Io non rischio” è una campagna nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma l’esposizione individuale può essere ridotta attraverso la conoscenza del rischio, la consapevolezza dei suoi possibili effetti e l’adozione di alcuni accorgimenti. E attraverso conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: “io non rischio”.

La campagna “Io non rischio” è una chiara affermazione in prima persona, per sottolineare l’importanza dei comportamenti che ciascuno può adottare per ridurre i rischi e per ribadire che ogni cittadino è il protagonista delle buone pratiche di protezione civile.

Reggio Calabria ha aderito alla campagna nazionale promuovendo un’intera giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione dei rischi diretta al cittadino. I dettagli organizzativi delle iniziative previste a Reggio Calabria, che si terranno in piazza Italia, saranno illustrati durante la conferenza stampa.