Reggio, agguato ad un carrozziere: ferito da colpi d’arma da fuoco

L'uomo è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la Polizia

Un agguato si è consumato stamattina a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria.

Ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro Giuseppe Bullace, di 60 anni, che gestisce una carrozzeria.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso, Bullace è stato trasportato in ospedale.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Scientifica, che hanno eseguito i rilievi.

Avvertita la Procura di Reggio Calabria, il pm di turno ha avviato le indagini condotte dalla Squadra Mobile, che sta cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria e il contesto in cui è maturata.

Fonte: Ansa Calabria