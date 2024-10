Reggio Calabria: al via i PAC, percorsi di abilità creative

Cominciano i PAC, Percorsi di Abilità Creative con la pittura di Lunami da novembre 2017.

L’associazione Culturale Magnolia promuove i PAC, Percorsi di Abilità Creative. Da novembre fino all’estate 2018 al Laboratorio Radici, sede dell’associazione, saranno ospitati tanti laboratori per sviluppare nuove abilità e far esplodere la propria creatività!

Domenica 19 novembre si parte con i laboratori di pittura curati dall’artista reggina Luisa Malaspina, in arte Lunami che da molti anni conduce corsi di pittura tecnica estemporanea intuitiva dedicata a bambini, adolescenti e adulti. Due i corsi in partenza il 19 novembre: laboratorio di pittura estemporanea per bambini [PE] che prevede quattro incontri di un’ora dalle 18.00 alle 19.00 e il laboratorio di pittura intuitiva dedicato alle donne [PI] che prevede quattro incontri di un’ora dalle 19.30 alle 20.30. Entrambi i corsi si terranno di domenica.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 17 novembre 2017. I laboratori si tengono una volta a settimana un’ora e prevedono un minimo di 4 incontri della durata di un’ora ciascuno.

Il costo di ogni laboratorio di pittura curato da Lunami è di 50 euro, comprensivo della tessera associativa Magnolia, valida per tutto il 2018.

I laboratori compresi nei PAC Percorsi di Abilità Creativa, spaziano dal riuso dei materiali di scarto alla pittura per donne e bambini, dalla fotografia alla falegnameria passando per la computer music e molto altro. Tutti i corsi si terranno al Laboratorio Radici, Contrada Gagliardi 10, nel quartiere Arangea di Reggio Calabria.

Il calendario dei laboratori è in via di definizione e può essere soggetto a cambiamenti.

Per comunicare i tuoi interessi agli organizzatori, chiedere informazioni ed avere aggiornamenti su modalità di svolgimento e iscrizione, visita il sito www.magnoliarc.org, scrivi a associazione@magnoliarc.org e segui le pagine Facebook.

Fonte: Associazione Culturale Magnolia RC – Laboratorio Radici