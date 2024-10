Allagamenti a Reggio, la prof.ssa Nava: “Conseguenza di 20 anni di scelte sbagliate”

Riportiamo di seguito il lungo post della professoressa Consuelo Nava pubblicato sul suo profilo FB:

Consuelo Nava, nel suo post, affronta l’argomento maltempo che ha colpito tutta la città di Reggio Calabria, in particolar modo la zona sud.

“La periferia Sud di Reggio Calabria, tutta, oltre l’area stadio – viale Calabria, è come una città media della regione per abitanti insediati e densità abitativa per costruzioni e servizi. (Il 93% del suolo risulta impermeabilizzato: coperto da costruzioni, infrastrutture e/o pavimentazioni e bitume). Quel pezzo di territorio cittadino è più a rischio di altri e oltre interventi di normale e importante manutenzione, necessita di progettualità e interventi strutturali in precise aree. L’apertura verso mare con il nuovo parco lineare sud, per il tratto urbano che si affaccia a mare, è utile se oltre la sua funzione di via del mare rappresenta l’occasione per corridoi permeabili e reti verdi e d’acqua verso mare, un nuovo sistema di metabolismo a pettine che rivede il sistema dei sottoservizi (da ridimensionare) e non solo”.