Allerta rossa, scuole chiuse a Reggio Calabria anche martedi 26 ottobre

Scuole chiuse a Reggio Calabria anche martedi 26 ottobre. Così come avvenuto in tanti altri comuni nel reggino e in Calabria, anche a Reggio è in procinto di arrivare l’ordinanza che prevede in modo ufficiale la chiusura delle scuole.

L’avviso di criticità idrogeologica, idraulica e idrogeologica per temporali che, già nella giornata di ieri, era stato diramato per la provincia di Reggio Calabria, è stato esteso anche alla giornata di martedi.

“Non stiamo scherzando o giocando, ogni provvedimento è preso per la salute pubblica di tutti i cittadini. L’auspicio è che le previsioni siano sempre non rispettate e ci possa essere un tempo più clemente ma dobbiamo affidarci a chi ne capisce di più. Per questo motivo, considerata l’allerta rossa prevista anche per domani, ho prorogato la chiusura del Lungomare Falcomatà e delle scuole di ogni ordine e grado”, ha dichiarato il sindaco in un video pubblicato su Facebook.