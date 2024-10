Reggio, Aloisio (Confesercenti): ‘Città allo sbando. Basta disparità, operiamo in sinergia’

“Quale futuro per Reggio?”.

Si interroga il presidente di Confesercenti RC Claudio Aloisio che in un lungo post su FB, in cui analizza la situazione attuale in città.

“Reggio Calabria continua ad essere una città allo sbando. Una situazione che noi cittadini, con alti e bassi, viviamo da sempre, ben prima dello tsunami economico e sociale indotto dalla pandemia. Il nostro è un territorio in cui è assente una reale strategia di sviluppo, che non dispone di strumenti adeguati per mettere in atto un effettivo percorso di crescita così da non restare, come adesso, malamente a galla in balia di un mare in tempesta con un’imbarcazione inadeguata e piena di falle che non si riesce nemmeno a tappare. Eppure la nostra provincia ha tutto per essere una sorta di paradiso: è situata al centro esatto del Mediterraneo, una posizione strategica che la rende unica e baricentrica, fondamentale per avviare qualsiasi seria e concreta azione geopolitica di sviluppo economico e culturale in una vastissima area dalle immense potenzialità. Ha un clima mite e temperato, 220 chilometri di coste stupende, una storia millenaria ricca di tradizioni affascinanti e possiede tesori archeologici e artistici dal valore inestimabile. È tra i pochi territori al mondo in cui, partendo dalla costa, si arriva in alta montagna in poco più di mezz’ora e, pur trovandosi nella punta dello stivale, è di facile accesso grazie alla presenza dell’aeroporto, del porto, della ferrovia e dell’autostrada. È una terra generosa dove crescono frutti preziosi tra cui un vero e proprio tesoro della natura come il bergamotto ed ha una produzione enogastronomica d’eccellenza che esporta in tutto il mondo. È, infine, una delle quattordici Città Metropolitane italiane con quel che ne consegue in termini di opportunità e possibilità di sviluppo.

Reggio, città allo sbando: la ricetta di Aloisio per uscire dal pantano

Quindi, se vogliamo uscire dal gigantesco pantano in cui ci siamo cacciati sono questi i presupposti su cui far riferimento: le nostre immense ricchezze ad oggi non sfruttate. Dobbiamo essere in grado, partendo da esse, di creare volani di crescita concreti e sostenibili valorizzando, senza snaturarle, le nostre straordinarie peculiarità. Per far ciò, però, si deve abbandonare l’approssimazione e la superficialità che troppo spesso hanno caratterizzato il governo del nostro territorio, lavorando con costanza, metodo e programmazione perseguendo una visione chiara e condivisa. Si deve partire dal “qui e adesso” andando verso orizzonti lontani, tenendo la barra dritta nonostante le avversità, confidando in un progetto definito, in una strategia di sviluppo multidisciplinare che, individuando obiettivi a breve, medio e lungo termine, ci fornisca risposte e soluzioni restituendoci al contempo ciò che ci è stato rubato negli ultimi decenni: la fiducia, la speranza, il sentimento di unità, l’orgoglio di sentirci reggini. Tutto questo può accadere solo se le migliori forze dell’area metropolitana decideranno di unirsi, al di là di appartenenze politiche, strumentali distinguo e diversità molto meno divisive di quanto conviene far apparire, focalizzandosi su chiari, specifici punti che possano diventare fattor comune per tutti.

Patto trasversale tra politica e società civile

Per raggiungere questo obiettivo reputo indispensabile la realizzazione di un patto trasversale tra politica e società civile che porti alla creazione di uno “strumento” concreto, così da convogliare e coinvolgere energie e competenze atte a redigere un piano di sviluppo, realistico e percorribile, che tenga conto di tutte le innumerevoli variabili insite in una tale, ambiziosa operazione. Perché, quindi, non creare anche a Reggio, così come è stato fatto in tante altre città con risultati positivi, un organismo pubblico/privato con il precipuo compito, grazie all’apporto di esperti in vari settori organizzati in tavoli tematici, di stilare, coordinare e monitorare un Piano Strategico integrando, completando e ampliando quello già esistente, che abbia come orizzonte almeno i prossimi dieci anni? C’è assoluto bisogno di uno sforzo collettivo che possa realmente e non solo a parole, quelle troppo spesso utilizzate come vuoti slogan elettorali, portare a una gestione condivisa di scelte, ormai indifferibili e urgenti, per garantire il nostro futuro e quello dei nostri figli.

Reggio, Aloisio: ‘Sfruttiamo il Pnrr, il Decreto Reggio e il Pon Metro’