Reggio, a Palazzo Alvaro un albero di Natale dell’associazione Amici di Fatima

Un albero di Natale è stato consegnato a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dai rappresentanti dell’Associazione “Amici di Fatima”.

Costituita nel 1982 a Rosalì (RC), dove mantiene tuttora la sua sede, l’associazione “Amici di Fatima” si propone di diffondere e promuovere la devozione al Cuore Immacolato di Maria, secondo gli insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica, propagando la dottrina cristiana.

Guidata dall’assistenza spirituale di vari sacerdoti della diocesi nel corso degli anni, l’associazione ha ampliato il proprio raggio d’azione, diventando un punto di riferimento per il territorio in termini di solidarietà, ascolto e aiuto morale.

Particolare attenzione è stata rivolta al mondo della scuola, con progetti dedicati alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo l’incontro tra culture diverse e il dialogo per una pacifica convivenza.

“Non possiamo fare altro che lodare l’impegno che associazioni come Amici di Fatima dedicano alla nostra comunità, aiutando chi è meno fortunato e sensibilizzando il territorio ad una condivisione di valori e di carità,” ha dichiarato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace .

“Quest’albero non solo abbellirà l’entrata di Palazzo Alvaro ma la sua presenza scalderà i nostri cuori, ricordandoci che il Natale è sì festa e gioia, ma deve necessariamente anche essere ricordo ed attenzione per ogni persona che si trova in uno stato di bisogno o difficoltà.”