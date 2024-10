Reggio Calabria, Ance presenta il “Rapporto Sud”

È in programma giovedì 27 settembre 2018, al teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il convegno di presentazione del Rapporto Sud dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, che sarà concluso dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, si terrà l’intervento introduttivo di Francesco Berna, Presidente del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole dell’Ance. Successivamente si entrerà nel vivo con la presentazione del Rapporto Sud, il cui coordinamento sarà affidato a Rudy Girardi, Vice Presidente Ance. Interverranno Adriano Giannola (Presidente Svimez), Lorenzo Bellicini (Direttore Cresme) e Flavio Monosilio (Direttore Centro Studi Ance). Seguiranno due tavole rotonde. La prima su ” Sviluppo sociale e economico del Sud: quali strategie?”. Vi prenderanno parte Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania; Domenico Furgiuele, componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati; Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia; Elio Sannicandro, Presidente Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia; Francesco Russo, vicepresidente della Regione Calabria e Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente Ance.

La seconda tavola rotonda avrà come tema: “Colmare il gap infrastrutturale”. Si confronteranno Federica Dieni, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera; Flavia Franconi, Vice Presidente della Regione Basilicata ed Edoardo Bianchi, Vice Presidente Ance. L’intervento del presidente nazionale dell’associazione dei costruttori edili, Gabriele Buia, in programma subito dopo le tavole rotonde, precederà le conclusioni affidate al Ministro per il Sud, Barbara Lezzi.