Comune di Reggio, Barreca: ‘Nuovo regolamento cimiteriale e Circoscrizioni, svolta storica’

"Un cambio di passo che rafforza la democrazia": così Barreca (Pd) commenta l'approvazione delle Circoscrizioni e del nuovo regolamento cimiteriale

«L’approvazione in III Commissione delle modifiche al regolamento cimiteriale rappresenta un passaggio importante e necessario per dotare la città di uno strumento aggiornato, moderno e finalmente rispondente alle esigenze reali dei cittadini».

Lo dichiara il consigliere comunale delegato e vicepresidente dell’organismo Franco Barreca (Pd) riguardo il via libera al nuovo regolamento che introduce innovazioni attese da tempo, a partire dalla disciplina della cremazione, che potrà essere pienamente attuata non appena entrerà in funzione il relativo impianto, e dagli interventi strutturali per migliorare l’accessibilità e la funzionalità dei cimiteri cittadini.

«Parliamo di atti concreti – sottolinea Barreca – come l’acquisto di nuove scale, con un primo lotto da 25 già arrivato e un secondo da 50 unità che sarà presto disponibile, riusciremo a fornire maggiore sicurezza e fruibilità. Così come è stato fondamentale il lavoro svolto sui 200 posti loculari di Pellaro, un intervento indispensabile per dare risposte adeguate anche alle periferie».

Un risultato reso possibile grazie a un lavoro silenzioso ma decisivo degli uffici comunali.

«Desidero ringraziare i dirigenti e tutti i collaboratori coinvolti – aggiunge Barreca – per l’impegno e la professionalità dimostrati in un ambito delicato che riguarda la dignità delle persone e delle famiglie».

La svolta sul decentramento amministrativo

Nel corso della stessa giornata, ma stavolta in II Commissione, è stata approvata all’unanimità la modifica dello Statuto comunale per l’istituzione delle Circoscrizioni, un passaggio che Barreca definisce «una vera svolta storica».

«Si tratta di un obiettivo inserito nel mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà e sul quale si lavora da circa tre anni – evidenzia – grazie al grande impegno profuso dal presidente della Commissione Giuseppe Marino e dal consigliere delegato al Decentramento Giuseppe Giordano, sempre sostenuti dal Partito Democratico e dall’amministrazione comunale».

Il testo approvato sarà portato in votazione in Consiglio comunale il 29 di questo mese e prevede l’istituzione di cinque Circoscrizioni, con funzioni e competenze chiare.

«Dopo questo primo passaggio – conclude Barreca – si aprirà la fase decisiva per arrivare nei tempi corretti all’elezione contestuale di Comune e Circoscrizioni, come previsto dalla legge. È un cambio di passo che rafforza la democrazia di prossimità e restituisce centralità ai territori».