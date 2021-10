Ddl Zan, Michela Calabrò a Ripepi: "Lo invitiamo nella nostra sede per fare la tessera Arcigay"

Dopo le proteste di ieri a Milano, Roma, Vicenza e Cuneo, sono 42 le città che oggi sono scese in piazza per protestare contro l'affossamento della proposta di legge contro l'omotransfobia. Anche Reggio Calabria ha risposto presente, con la manifestazione che si è tenuta questo pomeriggio sul Corso Garibaldi.

Michela Calabrò, Presidente Arcigay, ai microfoni di CityNow ha risposto al consigliere comunale Massimo Ripepi, che attraverso una nota aveva dichiarato: "Un gruppo di coraggiosi senatori ha bloccato, forse per sempre, il ddl Zan. Ha vinto la libertà di opinione, ha vinto la possibilità di non conformarsi al pensiero unico dominante, è stato distrutto il bavaglio anticristiano del reato di opinione costruito con arte mefistofelica e con la convincente scusa di difendere le discriminazioni di genere e di sesso ampiamente tutelate dal nostro ordinamento".

La Presidente di Arcigay ai microfoni di CityNow commenta con amarezza la decisione presa dal Senato di stoppare il Ddl Zan e risponde a Ripepi.

"La manifestazione di oggi, organizzata in piazza a Reggio Calabria, ha lo spirito delle altre numerose manifestazioni sparse in Italia. L'affossamento del Ddl Zan è stato becero, è stata scelta la tagliola invece di un dibattito. Senatrici e senatori del nostro paese dovrebbero rappresentare tutti i cittadini, invece si sono sottratti dal loro dovere e hanno preferito nascondere la polvere sotto il tappeto.

L'Italia aspetta questa legge dal 1996, non possiamo definirci paese civile se non vengono realizzate leggi che proteggono e difendono la libertà di tutte le persone. Le parole di Ripepi? Ha parlato di 'numerose associazioni che hanno dichiarato la loro contrarietà al Ddl Zan', è una comunicazione distorta visto che erano presenti sia associazioni favorevoli che contrarie. Lo aspettiamo nella nostra sede di Arcigay Rc per fare la tessera, se mai lo vorrà".