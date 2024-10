A Reggio Calabria arriva il “Palabiliardo”, la più grande Sala biliardi d’Italia – FOTO E VIDEO

Da oltre trent’anni la famiglia Santucci è il punto di riferimento per gli appassionati di biliardo.

In particolare il biliardo sportivo a Reggio Calabria è conosciuto grazie ad Eugenio Santucci, due volte campione italiano di stecca, che ha trasmesso la propria passione ai figli Cristian, Ivan e Maurizio.

Uno sport complesso, strategico che coinvolge per le sue infinite parabole e possibili traiettorie.

Amato non solo dai meno giovani, il gioco del biliardo è sempre più apprezzato da uomini e donne di ogni età.

“Il roteare della biglia sul panno verde, lo zigzagare tra una sponda e l’altra, il rumore dei birilli che cadono in religioso silenzio sono alcuni ‘passaggi’ del biliardo di cui, una volta conosciuto lo sport, non puoi fare a meno – spiega Cristian Santucci – È uno sport bellissimo, adesso l’obiettivo è quello di coinvolgere ed avvicinare soprattutto i giovanissimi. Manca un riciclo generazionale e va creato spiegando ai ragazzi che non è assolutamente uno sport per pensionati“.

La famiglia Santucci inaugurerà presto il ‘Palabiliardo‘, un ampio spazio di 1.400 mq, zona San Gregorio, in cui è possibile trascorrere un’intera giornata tra musica, buon cibo e calcio biliardo.

“Proprio per avvicinare i giovani al mondo del biliardo abbiamo voluto ampliare la nostra attività, creando un luogo in cui potersi divertire. I locali sono attrezzati anche di tavoli per il pool, (biliardo con le buche), tipologia più amata dai ragazzi e il calcio biliardo, una novità assoluta per il Sud Italia. I ragazzi – continua Santucci – avranno inoltre la possibilità di frequentare una vera e propria scuola di biliardo completamente gratuita grazie all’esperienza dei fratelli Santucci, da oltre 30 anni nel settore“.

Ma come funziona il calcio biliardo? Semplice. Il piede si sostituisce alla stecca, i palloni alle biglie ma la finalità è la stessa, mandare in buca la palla. Il gioco non conosce barriere, è rivolto praticamente a tutti e non servono particolari abilità.

“Il gioco è fatto di regole matematiche, algebriche e geometriche – conclude Santucci – Cercheremo di entrare nelle scuole per far comprendere l’importanza del gioco del biliardo. All’interno del Palabiliardo si terranno diversi tornei e campionati italiani e molto probabilmente verranno seguiti dalle maggiori testate giornalistiche nazionali ed internazionali”.

A Reggio Calabria arriva la più grande Sala biliardi d’Italia!

Siete pronti per la nuova disciplina del calcio biliardo?

