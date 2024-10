A Reggio Calabria arriva “Space Fall”, la giostra adrenalinica alta 40 metri [Foto e video]

La Festa della Madonna è arrivata a Reggio Calabria e con lei il consueto appuntamento con le giostre. La zona cittadina del Tempietto è stata infatti allestita a Luna Park, tra musica, giochi, auto scontro, carretti di street food, e giostre di ogni tipo.

Quest’anno, oltre quelle ormai note dal pubblico reggino, come “Music express” o “Le forbici”, si fa spazio una nuovissima giostra dal nome “Space Fall”. Si tratta di un’attrazione particolare, giunta per la prima volta a Reggio. Una torre alta 40 metri, su cui scorre un carrello dove sono agganciati i seggiolini per far sedere i passeggeri. Una struttura ingegneristica utilizzata solitamente all’interno dei parchi divertimenti di medio-grandi dimensioni, come ad esempio Gardaland o Mirabilandia.

Una volta fatte accomodare le persone, il carrello sale al punto più alto della torre raggiungendo dunque i 40 metri di altezza. Dopo una breve sosta, in cui le persone si ritrovano lontanissime dalla terra, inizia il conto alla rovescia ed il carrello scende, atterrando in brevissimo tempo ad una velocità di circa 170 km/h.

Lo “Space Fall” a dire dei passeggeri provoca un mix di adrenalina, emozione e spavento, nato dalla sensazione dell’assenza di peso in quell’ascensore che crolla improvvisamente a caduta libera. Provare per credere!

