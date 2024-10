Reggio Calabria, in arrivo sette progetti di Servizio Civile Nazionale

L’Assessore alle Politiche sociali, Lucia Anita Nucera, comunica che sono stati approvati tutti i sette progetti di Servizio Civile Nazionale presentati dal Comune di Reggio Calabria, in riferimento al bando per la selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile nella Regione Calabria, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La valutazione e la scelta delle 32 unità da avviare al servizio nell’anno 2018, per i progetti avanzati dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Reggio Calabria e convalidati dall’Ufficio del Servizio Civile del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, avverrà nel mese di settembre in seguito alla pubblicazione dell’avviso di selezione sul sito www.reggiocal.it.

Gli ambiti di svolgimento dei progetti spazieranno dall’inclusione sociale ai servizi bibliotecari, fino alla promozione della cittadinanza attiva.