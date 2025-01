Calcio: progetto Asd Pro Pellaro e la promessa per il futuro

Compagine nella parte alta della classifica in un campionato fortemente competitivo

“A.S.D Pro Pellaro, nell’augurare a tutti voi un Sereno 2025, coglie l’occasione per lanciare un messaggio importante.

Il progetto A.S.D. Pro Pellaro, club ultracentenario della città di Reggio Calabria, grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori reggini, punta a rilanciare il glorioso marchio. Il 2025 rappresenterà un punto di svolta importante per la stessa società che pian piano sta gettando le basi per qualcosa di importante.

Crescere vuol dire ampliare i propri confini e contribuire all’ampliamento del calcio sul territorio reggino. Questo non sarebbe possibile senza il contributo di tutti voi, addetti ai lavori che raccontano il calcio in ogni sua sfumatura”.

Un progetto che guarda al futuro

A.S.D Pro Pellaro sarà felice di accogliervi nelle partite casalinghe che momentaneamente saranno disputate sul terreno del “L. Bovetto” di Croce Valanidi, in attesa di ritornare a casa nostra in questo campionato di Promozione che ci vede ai piani alti della classifica in un torneo fortemente competitivo.

#WeAreProPellaro – non è solo il nostro slogan ma una promessa: quella che coinvolge l’intera città di Reggio Calabria.